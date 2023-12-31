Покровители Собчак, бойкот Киркорову, суды над Ивлеевой: что будет дальше

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Последствия «голой» вечеринки, которые в той или иной мере почувствовали все участники мероприятия, организованного блогером Анастасией Ивлеевой, стали самой обсуждаемой темой в СМИ и соцсетях. Подробности главного события недели — в обзоре NEWS.ru.

Почему Собчак не наказали за участие в «голой» вечеринке

Пользователи Сети обратили внимание, что на фоне «отмен» других участников «голой» вечеринки Ивлеевой — Димы Билана, Лолиты, Филиппа Киркорова — официальные органы не предъявили никаких претензий Ксении Собчак, которая также присутствовала на возмутившем россиян мероприятии. По мнению комментаторов, причиной этого могут быть связи Собчак с влиятельными людьми во власти.

Информации о том, что телеведущая Ксения Собчак, ее бизнес и иная деятельность могут стать объектами проверок со стороны компетентных органов после посещения скандального мероприятия в клубе «Мутабор» 20 декабря, нет до сих пор. На это обратил внимание отец Ивлеевой, который призвал «разобраться» с Собчак.

«Она взрослый ребенок, девка умная. Если так поступила, значит, так надо было. Вы разбирайтесь не с Настей, а с Собчак! Настя не уезжает из страны, ведет в России свои дела, свой бизнес. С какого перепугу там вообще Собчак? Занимайтесь ею!» — сказал Вячеслав Ивлеев.

Сама Собчак назвала вечеринку Ивлеевой безвкусицей и попросила прощения за свой внешний вид.

«Это был не всегда эпатаж, а местами — нелепая безвкусица. <...> Я точно никого не хотела обидеть или оскорбить, если кого-то задел мой внешний вид, я за это извиняюсь. Я люблю свою страну», — высказалась она.

При этом Ксения Собчак давно имеет репутацию скандалистки. Так, в В 2006 году на МУЗ-ТВ появилась передача «Блондинка в шоколаде». Собчак обвиняли в том, что она украла идею шоу «Простая жизнь» с Пэрис Хилтон и Николь Ричи, однако в интервью блогеру Иде Галич телеведущая отвергла это заявление.

«Я придумала его, не глядя на Пэрис Хилтон. Моя идея была ближе к тому, что через 10 лет сделали с Кардашьян. Идея показать жизнь, но преувеличенную, с элементами треша, преувеличенных скандалов, пьянства. Одним словом, берешь персонажа и утрируешь. Получается театрализованная, гиперболизированная версия тебя. Я до сих пор люблю этот проект, считаю его суперпанком, тем более в то время в России», — говорила Собчак.

В сентябре 2021 года в Сети активно обсуждали поцелуй Собчак и Ивлеевой на съемках их проекта «Королевские кобры». Участники массовки стали невольными свидетелями сцены и сняли происходящее на камеры, а потом распространили в Сети.

«Это может оскорбить только ханжу», — говорила Собчак Первому каналу.

До этого в 2007 году на премии «Человек года GQ» между Собчак и телеведущей Тиной Канделаки случился поцелуй. Сейчас телеведущая — замгендиректора «Газпром-медиа», управляющий директор «Газпром-медиа Развлекательное телевидение» и директор телеканала ТНТ. В июне 2022 года суд запретил видео с этим событием за пропаганду ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

Впоследствии звезды поссорились. Канделаки на YouTube-шоу «Стрелец-молодец» говорила, что причиной раскола стала ревность Собчак к политику Сергею Капкову.

«Мы приехали поговорить про футбол. Сидим разговариваем, на телефоны не отвлекаемся. И, видимо, Ксения ему то ли писала, то ли звонила, не знаю. Но потом мне приходит СМС по поводу Сережи о том, что я себя очень неправильно, некрасиво веду, зная, что они встречаются. То есть якобы я мучу с Капковым. У меня есть два свидетеля этой истории — сам Сергей и мой муж», — говорила Канделаки.

В феврале 2018 года лидер ЛДПР Владимир Жириновский в ходе предвыборных дебатов президентской гонки в России нецензурно оскорбил журналистку в программе Владимира Соловьева.

Во время спора Жириновского с политиком Сергеем Бабуриным о событиях «черного октября» 1993 года Собчак призвала лидера ЛДПР к спокойствию, однако он высказался о ее интеллектуальных способностях и предположил причастность журналистки к сфере сексуальных услуг. В итоге Собчак облила Жириновского водой.

В 2010 году журналистка оказалась в эпицентре судебного разбирательства. На вручении премии «Серебряная калоша» Ксения Собчак в шутку объявила модель Ольгу Родионову победительницей в номинации «Голые и смешные», намекая на фотоальбом девушки в стиле ню. Оскорбленная модель подала в суд и потребовала компенсацию в 1 млн рублей, писала KP.RU. Савёловский суд Москвы обязал Собчак выплатить Родионовой 20 тыс. рублей.

В 2012 году на этой же премии «Серебряная калоша» журналистка вновь стала ньюсмейкером. На сцене Собчак появилась в костюме лошади и раздавала гостям белые гвоздики.

Свадьбу с режиссером Константином Богомоловым Собчак превратила в перформанс. В Грибоедовский загс молодожены приехали на катафалке с надписью «Пока смерть не разлучит нас», а вечером в ресторане в присутствии гостей и родственников телеведущая станцевала стриптиз, передавал телеканал НТВ.

До рождения сына Платона журналистка причисляла себя к чайлдфри. В 2013-м в Сеть попала запись разговора телеведущей, на которой она нелестно высказывается о детях. Позже Собчак объяснила свою позицию молодостью и загруженностью.

«Мне эти дети тогда — как собаке пятая нога. Если бы мне было 25 лет, то так же бы к этому и относилась», — отмечала звезда.

Собчак грубо отзывалась и о людях с лишним весом. Она подчеркивала, что не любит полных.

«Я никогда не понимала и уже, наверное, не пойму феномен „жопы без границ“ от Кардашьян, но я рада, что в мире моды по-прежнему худоба — обязательное условие большого успеха. И не надо обманываться. Нет ничего более красивого, чем худое спортивное тело. А женщин с формами и округлостями оставьте дальнобойщикам», — говорила журналистка.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Ксения Собчак

Как «отменяли» Киркорова

Несмотря на призывы общественников лишить Филиппа Киркорова звания народного артиста России, в Министерстве культуры заявили, что это невозможно.

«Да, это так (Киркорова не лишат звания. — NEWS.ru). В соответствии с пунктом 9 положения о государственных наградах Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации от 07.09.2010 № 1099 „О мерах по совершенствованию государственной наградной системы Российской Федерации“, награжденный может быть лишен государственной награды только вступившим в законную силу приговором суда при осуждении за совершение тяжкого или особо тяжкого преступления», — заявили в ведомстве.

Лишить Киркорова звания народного артиста РФ предлагал руководитель Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин призвал. По мнению общественника, образ артиста на вечеринке у Ивлеевой не соответствует высокому статусу исполнителя. Он напомнил, что суд признал наличие на мероприятии пропаганды ЛГБТ (движение признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена).

«Возвращаясь к теме ЛГБТ, артисты не должны иметь никакие иммунитеты. Если нарушил закон, спрос должен быть вдвойне. Я считаю, что с Ивлеевой, с Киркорова, Билана и Лолиты — втройне», — заявил Бородин.

В разговоре с NEWS.ru он добавил, что организация решила обратиться к спикеру Госдумы Вячеславу Володину.

«Мы думали, что есть в Минкультуры какая-то своя комиссии по этике, но там ее нет вообще, как мы выяснили. <...> Мы найдем, к кому выйти с предложением: в Госдуму или Совфед. Надо будет писать президенту [России Владимиру Путину], так как он наш гарант. Мы ставим вопрос конкретно — лишить Киркорова звания народного артиста», — сказал общественник.

За короткое время имя Киркорова исчезло с афиш российских новогодних шоу. Как сообщалось, певца не будет в «Маске» и «Голубом огоньке».

Кроме того, телеканал ТНТ переснял ряд сцен новогоднего фильма «Иван Васильевич меняет все», «вырезав» из картины Киркорова. Вместо певца в пародии сыграет актер Никита Кологривый, который исполнил роль Кащея в популярном сериале «Слово пацана. Кровь на асфальте».

Издание «Коммерсант» сообщало, что ряд телеканалов, рекламных агентств и компаний из разных сегментов бизнеса приостановили сотрудничество с Киркоровым.

26 декабря артист обратился к россиянам, записав видео. Киркоров признался, что совершил ошибку, посетив скандальное мероприятие. Он подчеркнул, что является патриотом России и хочет дальше развивать творчество и радовать зрителей именно в этой стране.

«Я — артист только своей страны. Я патриот только своей страны. Я никогда не пытался усидеть на двух стульях, я никуда не уезжал и не предавал. Меньше всего я бы хотел, чтобы подобная оплошность стала причиной ограничения моего творчества в России. В единственной стране, где я существую как артист и как гражданин», — сказал певец.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru Филипп Киркоров

Кто судится с Ивлеевой после «голой» вечеринки

Руководство столичного клуба «Мутабор» планирует подать иск к блогеру Анастасии Ивлеевой на 70 млн рублей из-за «голой» вечеринки, сообщает Telegram-канал Mash. По его информации, руководители заведения считают, что Ивлеева своим мероприятием испортила репутацию клуба.

«Всего за данное мероприятие Ивлеева отдала три миллиона рублей. Вдобавок по договору она гарантировала не нарушать законодательство РФ и не использовать ненормативную лексику. А также отсутствие провокаций или других действий, направленных на дискредитацию заведения», — говорится в публикации канала.

По данным представителей «Мутабора», они не знали, что конкретно собирается делать блогер. На данный момент клуб закрыт и опечатан.

29 декабря Лефортовский суд оштрафовал Анастасию Ивлееву на 100 тысяч рублей за организацию «голой» вечеринки. Блогер присутствовала в зале суда.

Ее признали виновной в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.2.2 КоАП РФ «Организация массового одновременного пребывания и (или) передвижения граждан в общественных местах, повлекших нарушение общественного порядка».

«Одному из соорганизаторов „почти голой“ вечеринки, предпринимателю Анастасии Ивлеевой, назначен штраф. <...> Судом назначено Ивлеевой наказание в виде административного штрафа в размере 100 000 (сто тысяч) рублей», — говорится в Telegram-канале «Московские суды общей юрисдикции».

Продюсер сериала «Бригада» Александр Иншаков в беседе с NEWS.ru рассказал, что он подал коллективный иск к блогеру Анастасии Ивлеевой, с которой члены инициативной группы хотят взыскать 1 млрд рублей за «голую» вечеринку.

«Сейчас желающих, поверьте мне, десятки тысяч. Звонят, благодарят, пальцы вверх поднимают. Люди говорят, что лично готовы приехать, чтобы также поучаствовать. И это не только певцы и артисты, обращаются и обычные граждане. Недавно звонили из Омска, Новосибирска и Башкирии, военные ребята тоже пишут — и те, которые сейчас бьются и проливают свою кровь, и те, кто лечатся. Всем уже надоело наблюдать за этим развратом. Учитывая все это, думаю, что наш иск удовлетворят», — сообщил он.

Хамовнический суд Москвы принял этот иск к рассмотрению. Иншаков призвал звезду извиниться перед военными за проведение «голой» тусовки, но в то же время отметил, что не верит в искренность уже выраженных сожалений участников вечеринки.

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