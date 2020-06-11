«Покровители отмажут»: Лена Ленина высказалась о судьбе Ефремова в тюрьме

https://static.news.ru/photo/0faabe78-abe5-11ea-910f-fa163e074e61_660.jpg Лена Ленина Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Российская и французская писательница Лена Ленина, комментируя смертельное ДТП с участием Михаила Ефремова, отметила, что алкоголь убивает не только людей в авариях, но и самого выпивающего.

Светская львица опубликовала в своём Instagram два поста, в которых порассуждала о будущем артиста, а также о проблеме алкоголизма в России. Он не верит, что Ефремов понесёт заслуженное наказание.

Конечно, найдутся высокопоставленные покровители, которые отмажут актёра от 12 лет тюрьмы, — считает Ленина.

Она подчеркнула, что не употребляет алкоголь и призывает всех отказаться от этой пагубной привычке.

Алкоголь уничтожает клетки мозга. Даже небольшое количество алкоголя, — напомнила звезда.

Авария с участием Ефремова произошла вечером 8 июня в центре Москвы на Смоленской площади. Jeep Grand Cherokee, которым управлял актёр, врезался в фургон Lada. Водитель второго автомобиля Сергей Захаров сильно пострадал, его увезли в больницу, но врачи не смогли спасти жизнь мужчины.

Позднее экспертиза подтвердила, что в момент ДТП Ефремов был пьян. Ему грозит обвинение по части 4 статьи 264 УК, которая предусматривает для виновника аварии от 5 до 12 лет лишения свободы. Таганский суд отправил Ефремова под домашний арест, писал NEWS.ru.