https://static.news.ru/photo/6bb8991e-d630-11e9-ab60-fa163e074e61_660.jpg Покрас Лампас Фото: Сергей Киселев/АГН «Москва»

Недоработки властей стали причиной уничтожения известных граффити в столице, заявил художник Арсений Пыженков (Покрас Лампас). Он назвал действия администрации города варварскими.

По его словам, с выхода указа о новых правилах размещения изображений на стенах до начала его исполнения был месяц. Этого времени хватило бы на подготовку списка рисунков, представляющих культурную и художественную ценность, передаёт его слова ТАСС .

Из-за того, что никто не идёт на коммуникацию или она замедленная, происходят такие варварские действия, — подчеркнул он.

Он отметил, что закрашенные работы были сделаны в интересах города, в том числе в рамках фестиваля «Лучший город Земли», организованного мэрией.

В местной администрации рассказали, что уничтожение изображений производилось после вступления в силу новых правил, запрещающих все граффити, которые не посвящены известным личностям, спорту, истории или искусству.

Были закрашены работа художника Nootk на улице Гиляровского, «Послание» на улице Рождественка и портрет режиссёра Константина Станиславского возле станции метро «Бауманская».

Ранее News.ru писал, что в английском городе Дувр закрасили одну из работ британского уличного художника, известного как Бэнкси, посвящённую Brexit. Торец здания, на котором был размещён один из самых известных арт-объектов художника, теперь закрашен белой краской и обнесён строительными лесами.