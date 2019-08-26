https://static.news.ru/photo/646163c0-c7e5-11e9-888d-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/pokraslampas

Заявления о том, что арт-объект «Супрематический крест» в Екатеринбурге оскорбляет чувства верующих, не более чем манипуляция. Такое мнение высказал автор инсталляции художник Покрас Лампас.

По его словам, крест, изображенный на площади Первой Пятилетки, не связан с религией и «не отсылает к РПЦ» или «к крестам на тех же иконах».

Мы использовали форму креста, который выложен был на площади. Площадь существует там почти сотню лет, люди ходили, и никого это не возмущает, — цитирует Лампаса Znak .

Художник подчеркнул, что закрашивать работу не станет, так как «в России мало работ такого масштаба и качества». Поэтому «полное изменение работы также вызовет негативную реакцию».

Вместе с тем, он заверил, что готов к диалогу и пообещал найти «точку согласованности и взаимопонимания со всеми социальными группами».

Крест из фрагментов манифеста Казимира Малевича, как писал News.ru, Покрас Лампас с помощью волонтёров нарисовал на площади более шести тысяч квадратных метров во время фестиваля уличного искусства «Стенограффия». Однако картина не продержалась и месяца: уже через несколько дней дорожные рабочие начали укладывать поверх неё асфальт.

Работы были прекращены сразу же, как районные власти узнали о произошедшем недоразумении. Разобраться в причинах несогласованности городских служб пообещал мэр Екатеринбурга Александр Высокинский. Он заверил, что для восстановления арт-объекта пригласят автора арт-объекта.