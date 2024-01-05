Покончившая с собой «русская Рапунцель» оказалась в «списке Эпштейна» «Русская Рапунцель» покончила с собой спустя два года после встречи с Эпштейном

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Покончившая с собой модель Руслана Коршунова, прославившаяся как «русская Рапунцель», посещала остров педофила и сутенера Джеффри Эпштейна. Об этом стало известно после публикации второй части документов, связанных с расследованием громкого дела.

Согласно этим материалам, на остров девушку возили в 2006 году, когда ей уже исполнилось 18 лет, в отличие от многих других жертв сутенера. Через два года она покончила с собой в квартире на Уолл-стрит в Нью-Йорке. Коршунова запомнилась в модельном бизнесе в том числе благодаря работе с парфюмерным брендом Nina Ricci.

Также стало известно, что обвинительница американского финансиста Джеффри Эпштейна Джоанна Сьоберг рассказала, что певец Майкл Джексон посещал особняк сутенера во Флориде. Сьобер дала показания против Джексона еще в мае 2016 года. Другая пострадавшая в деле финансиста Вирджиния Джеффри призналась, что ее продавали принцу Эндрю, а также Гленну Дубину. Последний — близкий друг Билла Гейтса и один из главных донатеров Bill Gates Foundation и Демократической партии.

В 2008 году Эпштейну удалось избежать уголовного преследования за насилие над несовершеннолетними. Ему дали 18 месяцев тюрьмы за организацию проституции, но он находился в частном крыле тюрьмы Палм-Бич, ему было разрешено уезжать в центр города и работать по 12 часов шесть дней в неделю. Спустя 13 месяцев его выпустили на испытательный срок, во время которого разрешили пользоваться частным самолетом.