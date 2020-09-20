Покойная Легкоступова сделала своё последнее фото с Михаилом Борисовым

https://static.news.ru/photo/41488de0-fb4d-11ea-9a80-fa163e074e61_660.jpg Фото: legkostupovavalentina/instagram.com

Скончавшаяся 14 августа певица Валентина Легкоступова своё последнее фото сделала с телеведущим Михаилом Борисовым, который умер в московской больнице 19 сентября. Об этом на своей странице в социальной сети сообщила дочь исполнительницы Аннета Бриль.

Легкоступова перед смертью попала в клинику с черепно-мозговой травмой, полученной в результате падения. Певица впала в кому, из которой уже не вышла.

anetta_bril/instagram.com

Борисова госпитализировали в день перед кончиной. Ему диагностировали заражение коронавирусной инфекцией. Впоследствии выяснилось, что у телеведущего было поражено 75% лёгких.

Что за год такой <...> Мамино последнее фото <...> Светлая память Михаилу Борисову и Валентине Легкоступовой, — написала Бриль в Instagram.

Как ранее передавал NEWS.ru, министр культуры РФ Ольга Любимова выразила соболезнования родным и близким телеведущего, педагога, актёра и режиссёра Михаила Борисова, умершего после госпитализации со съёмочной площадки.

Она назвала его настоящим наставником для подрастающего поколения и выразила уверенность, что его творчеством будут вдохновляться ещё долгие годы.