https://static.news.ru/photo/e3f6fed4-68ad-11e9-845a-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы РФ и экс-генпрокурор Крыма Наталья Поклонская высказалась о предложении руководителя региональной национально-культурной автономии греков Ивана Шонуса присвоить полуострову дополнительное название — Таврида.

Я считаю, что подобные вопросы необходимо рассматривать всем крымчанам, ориентироваться на их мнение, — написала Поклонская в своем Telegram-канале.

Она также предложила ознакомить местное население с исторической справкой, а после предложить на выбор несколько вариантов названий.

При этом депутат отметила, что неоднозначно относится к подобной инициативе, так как Крым должен оставаться Крымом, сообщает РИА Новости.

Ранее News.ru писал о том, что постоянный представитель Крыма при президенте РФ, вице-премьер республики Георгий Мурадов одобрил идею о присвоении региону двойного названия: Республика Крым — Таврида. По его словам, инициатива использовать историческое название в уже существующем кажется ему очень важной.