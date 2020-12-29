Поклонская выложила памятное фото с Королёвой и Тарзаном

https://static.news.ru/photo/76783b14-4a0d-11eb-a590-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/nv_poklonskaya

Заместитель председателя комитета Государственной думы по международным делам Наталья Поклонская выложила в социальной сети памятное фото с Наташей Королёвой и Тарзаном.

Вау! Копалась в старых фото и нашла. Ещё покопаюсь, может, и с президентом Украины найду, — написала Поклонская в социальной сети.

Поклонники с восторгом восприняли новое фото и отметили, что Поклонская отлично выглядит в открытом топе. Однако были и те, кто подчеркнул, что снимок с Тарзаном «унижает» политика.

Ранее NEWS.ru писал, что депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала задержание бывшего схиигумена Сергия, которого называли её духовником. По её мнению, проповеди священника опасны, поскольку могут негативно повлиять на людей.

По словам Поклонской, если силовые ведомства приняли меры по задержанию Сергия, значит, на то есть основания. Она выразила уверенность, что следствие, прокуратура и суд во всём разберутся.