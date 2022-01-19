Поклонская рассказала про сообщения о якобы готовящемся на неё покушении

Бывший прокурор Крыма и экс-депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала, что в полицию Крыма поступали заявления о том, что на неё готовится покушение, передаёт ТАСС. По её словам, эти сообщения были связаны не с Украиной, а с «не совсем здоровым состоянием заявителя». В частности, говорилось, что Поклонскую могут взорвать, устроить теракт или поджечь дом.

Ложные сообщения поступали в дежурную часть МВД России по Крыму по моему местонахождению, по моей фамилии. Заявитель сообщал, что меня должны взорвать, террористический акт совершить, поджечь дом и тому подобное. Но это связано с не совсем здоровым состоянием заявителя, — рассказала Поклонская.

Она добавила, что данные заявления не связаны с Украиной, они исходили не от гражданина соседней страны.

В конце прошлого года появилась информация, что в дом Поклонской в Крыму проник неизвестный мужчина. Сообщалось, что на принадлежащем ей участке полицейские обнаружили 58-летнего украинца Владимира Ворону, который оставил Поклонской букет цветов. Позднее его выдворили из РФ на Украину.

Ранее стало известно, что Поклонская не отправится в качестве посла России в Кабо-Верде, это связано с личными обстоятельствами. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Поклонской послом в середине октября прошлого года.