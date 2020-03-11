Депутат Государственной думы Наталья Поклонская не отмечала день рождения на протяжении десяти лет. В этом году она намерена впервые за всё это время подойти к празднику ответственно.
18 марта экс-прокурору Крыма исполняется сорок лет,
По словам самой Поклонской, после тридцатилетней круглой даты собраться с друзьями сначала просто не получалось, а потом личное и вовсе совпало с общественным: 18 марта стало Днём воссоединения Крыма с Россией.
День независимости Крыма, так получалось, что «съедал» мой праздник. Но в этом году я планирую совместить два праздника, — рассказала Поклонская.
Она также пригласила на торжество всех своих друзей.
Ранее, как сообщал NEWS.ru, Поклонская
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