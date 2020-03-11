https://static.news.ru/photo/b3d7043e-6392-11ea-a4bb-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Наталья Поклонская не отмечала день рождения на протяжении десяти лет. В этом году она намерена впервые за всё это время подойти к празднику ответственно.

18 марта экс-прокурору Крыма исполняется сорок лет, пишет Teleprogramma.pro.

По словам самой Поклонской, после тридцатилетней круглой даты собраться с друзьями сначала просто не получалось, а потом личное и вовсе совпало с общественным: 18 марта стало Днём воссоединения Крыма с Россией.

День независимости Крыма, так получалось, что «съедал» мой праздник. Но в этом году я планирую совместить два праздника, — рассказала Поклонская.

Она также пригласила на торжество всех своих друзей.