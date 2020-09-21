Поклонская рассказала о связи отца Сергия с окружением главы Росгвардии

https://static.news.ru/photo/2ef8c5de-fc19-11ea-a317-fa163e074e61_660.jpg Фото: В защиту схиигумена Сергия Романова/vk.com

Депутат Госдумы Наталья Поклонская рассказала историю своего знакомства с опальным отцом Сергием.

Как сообщила парламентарий в интервью телеведущей Ксении Собчак, она познакомилась со священником через сотрудников главы Росгвардии Виктора Золотова, которые сейчас занимаются обеспечением её безопасности. Священнослужителя ей представили как удивительного старца, к которому люди идут толпами, чтобы решить свои проблемы. Сама Поклонская также приходила к нему. По её словам, она не собиралась просить у отца Сергия помощи, а хотела привезти ему крымский кагор для причастия.

Поклонская подчеркнула, что священник никогда не был её духовником. Во время встреч они иногда спорили. Он говорил ей, что нельзя так активно поступать, она никогда не слушала и в итоге поняла, что «это не её, она верит по-другому».

Ранее отец Сергий раскритиковал Наталью Поклонскую за её прелюбодеяния со вторым мужем Иваном Соловьёвым, поскольку с первым супругом Андреем Красильниковым она заключала церковный брак, пишет Lenta.ru.

Отец Сергий (Николай Романов) — один из самых скандальных клириков. Он 13 лет отсидел за убийство, уверовал в Бога и теперь имеет тысячи последователей. Он отрицает COVID-19 и верит в чипирование. В одной из проповедей он проклял сторонников закрытия церквей из-за пандемии коронавируса, заявив, что храмы не закрывали ни во время эпидемии чумы, ни во время «испанки». Патриарха Кирилла он назвал гонителем христианской веры.

После этого Сергия подвергли церковному суду, по которому его отстранили от богослужений. Он должен был оставить возглавляемый им монастырь, но с 16 июня забаррикадировался в нём. На защиту обители поспешили казаки и другие священнослужители, а также ряд известных личностей.

Как писал NEWS.ru, лишение сана опального схиигумена Сергия утверждено патриархом Московским и всея Руси Кириллом.