Поклонская рассказала о своём отношении к задержанию Навального

https://static.news.ru/photo/d8945282-6200-11eb-b6c0-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская разъяснила своё отношение к задержанию Алексея Навального, отметив, что в Сети появилось много «провокационных домыслов и инсинуаций» по поводу её позиции.

По словам Поклонской, некоторые даже «пытались лепить» из неё сторонника оппозиционера, что вызывает «лишь улыбку». Она считает, что поводом для этого стало её заявление в одном из интервью насчёт законности ареста.

Во-первых, вопрос законности или незаконности его задержания — это не моё дело. Есть следователи, прокурор, суд. Я же говорила о том, что в публичном поле была только представлена одна причина задержания человека, связанная с нарушением условного срока, которая вызвала у простых людей вопросы и непонимание, — пояснила зампред.

Поклонская добавила, что следственные органы имеют достаточно оснований для решения о задержании человека и, когда о них сообщат, «все вопросы отпадут сами собой», передаёт РИА Новости.

Как писал NEWS.ru, ранее супруга Алексея Навальная Юлия и глава сети региональных штабов оппозиционера Леонид Волков ответили на стихотворение юмориста Семёна Слепакова, в котором критикуются протестные акции.