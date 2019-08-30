Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены. По словам народного избранника, о них пока никто не знает и она собирается держать их в тайне.
Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается... Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена, — отметила депутат в интервью РИА Новости.
В августе 2018 года сообщалось, что Поклонская связала себя узами брака с тогда ещё руководителем рабочего аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьёвым.
Ранее News.ru сообщал, что Поклонская рассказала, как во сне к ней явился святитель Лука Крымский и помог избавиться от болезни. Высшие силы подоспели в тот момент, когда у депутата Госдумы возникли осложнения после операции. О случившемся с ней чуде депутат рассказала после посещения Среднеуральского женского монастыря. Вместе со своим духовником схиигуменом Сергием она записала видеообращение.