https://static.news.ru/photo/8af4bbdc-cac3-11e9-9b77-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Komsomolskaya Pravda/Russian Look/Global Look Press

Депутат Госдумы Наталья Поклонская заявила, что в её личной жизни случились коренные перемены. По словам народного избранника, о них пока никто не знает и она собирается держать их в тайне.

Я не считаю нужным отчитываться публично о моей духовной жизни. Она будет закрыта для прессы, как и личная, в которой тоже произошли радикальные перемены, о которых даже никто не догадывается... Это будет тайной до момента предъявления декларации. После чего комментировать что-либо тоже не намерена, — отметила депутат в интервью РИА Новости .

В августе 2018 года сообщалось, что Поклонская связала себя узами брака с тогда ещё руководителем рабочего аппарата федерального омбудсмена Иваном Соловьёвым.

Ранее News.ru сообщал, что Поклонская рассказала, как во сне к ней явился святитель Лука Крымский и помог избавиться от болезни. Высшие силы подоспели в тот момент, когда у депутата Госдумы возникли осложнения после операции. О случившемся с ней чуде депутат рассказала после посещения Среднеуральского женского монастыря. Вместе со своим духовником схиигуменом Сергием она записала видеообращение.