https://static.news.ru/photo/d25fc7bc-5adf-11ea-ae19-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская объяснила, почему она против присутствия в парламенте музыканта Сергея Шнурова. По её словам, причина в его манере общаться и использовать нецензурную брань на публике.

Я уже представляю, как вы в своём моднючем костюмчике выходите к думской трибуне. И... только успевай запикивать матюки! — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Она предположила, что в этом случае даже придётся специально вводить новую должность — «запикиватель Шнура».

Поклонская добавила, что ей нравятся некоторые песни Шнурова, но как прокурор она вынуждена реагировать на его намерение «взять парламент штурмом».

Некоторое время назад Шнуров стал членом петербургского отделения «Партии Роста» и допустил вероятность своего участия в парламентских выборах в 2021 году.

Ранее NEWS.ru писал, что музыкант нецензурно отреагировал на идею о запрете мата. По его словам, в стране и так хватает «дырявых» запретов, а теперь ему придётся выбирать слова, чтобы изъясняться.