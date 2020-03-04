https://static.news.ru/photo/28ad6482-5e0d-11ea-9528-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская раскритиковала лидера ЛДПР Владимира Жириновского за его предложение излишне жёстко наказывать и даже расстреливать распространителей фейков о коронавирусе.

По мнению парламентария, такие призывы не должны исходить от человека, который имеет поддержку какой-то части населения. Депутат отметила, что речь Жириновского о смертной казни за фейки яркая, но с опасным посылом. Такие выступления сама Поклонская воспринимает как театральное действие. Но где гарантия, вопрошает она, что так же подумают и многие другие?

Представьте, что взяли и расстреляли «фейкомётов» где-то под Бутовским полигоном! Будете счастливы? Ваша душа успокоится? Так что хватит уже сеять панику среди людей! — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Как ранее передавал NEWS.ru, глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил временно ввести в стране жёсткие меры за распространение ложной информации о коронавирусе.

Он напомнил, что в 1941 году во время Великой Отечественной войны была опасность захвата Москвы нацистами и милиция получила разрешение расстреливать паникёров, после чего паника в столице прекратилась.