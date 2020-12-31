Поклонская припомнила Зеленскому его «нетрезвую» речь о Крыме

Депутат Госдумы Наталья Поклонская припомнила президенту Украины Владимиру Зеленскому его слова о Крыме, сказанные в одной из его пародий в 2014 году.

Видео, в котором Зеленский пародирует нетрезвого президента Украины, Поклонская опубликовала в Facebook.

Владимир Зеленский удивительный и искренний человек. С Наступающим! Улыбок, мира и благоразумия! — подписала она ролик.

В миниатюре Владимир Зеленский, изображая Петра Порошенко, поздравляет народ с Новым годом и обещает вернуть Крым.

Я обещаю, в следующем году мы вернём Крым! Я, конечно, слабо в это верю... Но! Как президент, я обязан вселять в вас доверие... Веру в завтрашний день, бла-бла-бла и всякую чушь... — сказал комик.

Позднее, будучи избранным президентом Украины, Зеленский не раз заявлял о желании «вернуть» российский полуостров.

Ранее NEWS.ru писал, что официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова с иронией отнеслась к угрозе главы МИД Украины Дмитрия Кулебы сделать адской тему Крыма. При этом она ограничилась комментарием всего из трёх слов. При этом свою позицию она предпочла обнародовать в социальных сетях. «Заявление из преисподней», — написала она.