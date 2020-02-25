https://static.news.ru/photo/f84c6544-57be-11ea-8393-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутата Госдумы Наталью Поклонскую рассмешили «шокирующие инсайды» о её деятельности, иногда появляющиеся в Сети. В ответ на публикации политик предложила новые «сенсации».

В своём Telegram-канале она в шутку заявила, что займётся поисками форм жизни на Марсе, где, согласно планам «тайного правительства», женщина начнёт осваивать Красную планету, пишет «Царьград».

Чтобы в будущем там разбить блокпосты зелёных человечков, — написала Поклонская.

Депутат также поделилась «секретной информацией», что ожидаются контакты с представителями планеты Нибиру.

По мнению Поклонской, «шокирующие инсайды» больше похожи на анекдоты и «бодрят, как утренний кофе».

Ранее NEWS.ru сообщал, что настоящий мужчина — это тот, кто обладает благородством. В его характере не должно быть и намёка на мелочность и гордыню. Такое мнение в разговоре с журналистами высказала депутат Государственной думы России Наталья Поклонская.

Также главным признаком настоящего мужчины, по словам парламентария, является присутствие рядом с ним женщины, которая чувствует себя красивой, желанной, нежной и любимой. А не наоборот.