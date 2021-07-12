Поклонская пообещала рассказать, куда она пойдёт после ухода из Госдумы

Зампред комитета Госдумы по международным делам Наталья Поклонская пообещала в Telegram-канале «очень скоро» рассказать о новом этапе в своей карьере. Ранее она отказалась от участия в парламентских выборах «в связи с новой работой».

Она пожелала всем новым избранникам в Госдуму оправдать доверие людей и своими решениями укреплять авторитет парламента страны.

Что касается меня, то очень скоро я расскажу о новом этапе в своей карьере, — написала Поклонская.

Ранее СМИ сообщили, что Поклонская в ближайшее время может стать послом в африканской республике Кабо-Верде. В беседе с журналистами она не подтвердила и не опровергла эту информацию. Бывший прокурор при этом подчеркнула, что дипломатическая деятельность ей интересна.

В разговоре с NEWS.ru Поклонская пояснила, что обязательно прокомментирует информацию о своём новом месте работы позже. В посольстве России в республике изданию заявили, что «не могут дать комментарий» на данную тему.