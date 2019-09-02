Депутат Госдумы, зампред комитета по безопасности Наталья Поклонская не стала комментировать новость о расставании с мужем. Однако она заявила, что изменения в её личной жизни никак не отразятся на благополучии людей и страны в целом.
Убеждена, что изменения в моей личной жизни никак не отразятся на благополучии других людей и страны в целом, — написала Поклонская на своей странице во «ВКонтакте».
Как писал News.ru, Поклонскую бросил муж — бывший руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в РФ Иван Соловьёв. Расставание, по его словам, произошло потому, что супруги не сошлись характерами. Пара поженилась в августе 2018 года. Свадьбу сыграли в Крыму втайне от публики.