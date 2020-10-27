Поклонская опровергла свой недопуск в Госдуму из-за несданного COVID-теста

https://static.news.ru/photo/a6d7f9fa-1841-11eb-b78c-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: duma.gov.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская опровергла информацию о том, что её не хотели пускать в Госдуму из-за якобы отказа проходить тест на коронавирус.

Это кого не пустили? Да нет, ерунда, я конечно не отказывалась сдавать тест на коронавирус. И заходила на заседание свободно. Меня пускали, всё нормально. У меня нет запрета на посещение пленарных заседаний, — приводит её слова «Царьград».

Она заверила, что уже посетила сегодня заседание, а теперь занимается бумажной работой в своём кабинете.

Ранее «Интерфакс» со ссылкой на собственный источник в аппарате Думы сообщил, что с «некоторыми депутатами» возникли сложности. Якобы не только Поклонская, но и Виталий Милонов наотрез отказались от прохождения COVID-тестирования. Милонов также эти данные опроверг.

За последние сутки московские медики поставили диагноз COVID-19 4312 пациентам. На ИВЛ в столичных больницах находятся 304 человека. Ранее NEWS.ru писал, что коронавирусной инфекцией заразилась певица Земфира.