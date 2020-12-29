Поклонская назвала обоснованным задержание бывшего схиигумена Сергия

https://static.news.ru/photo/4aefca9e-49bc-11eb-8788-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Депутат Госдумы Наталья Поклонская прокомментировала задержание бывшего схиигумена Сергия, которого называли её духовником. По её мнению, проповеди священника опасны, поскольку могут негативно повлиять на людей.

То, что я видела в YouTube, — умереть за Россию, все дела — это страшно и очень опасно. Люди пытаются найти в церкви правильные способы веры, а слышат такие проповеди <...> Этот год очень сложный, ещё и вот такие проповеди — они ещё больше вводят в депресняк, — сказала парламентарий изданию «Подъём».

По словам Поклонской, если силовые ведомства приняли меры по задержанию Сергия, значит, на то есть основания. Она выразила уверенность, что следствие, прокуратура и суд во всём разберутся.

Бывший схиигумен Сергий был задержан 29 декабря в Среднеуральском монастыре в рамках следственных действий. Поводом для этого послужило видео, размещённое на YouTube, в котором он призывает «умереть за Россию».

По словам адвоката Светланы Герасимовой, в отношении Сергия возбуждено три уголовных дела по статьям о склонении к суициду, нарушении права на свободу вероисповедания и самоуправстве. Сергий отправлен в Москву, где суд изберёт ему меру пресечения.

Отца Сергия ранее лишили сана после призывов игнорировать коронавирус и самоизоляцию, но после этого он продолжал проводить богослужения, за что был отлучён от церкви. За проповеди опального священника дважды штрафовали по статьям о возбуждении ненависти и вражды и распространении недостоверной информации. В своих речах схимонах неоднократно критиковал патриарха Кирилла и российские власти.

Как писал NEWS.ru, после задержания Сергий обратился к своим последователям в Telegram-канале. Он заверил, что у него всё хорошо, и призвал их ничего не предпринимать.