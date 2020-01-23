https://static.news.ru/photo/2d68e462-3dea-11ea-9f75-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Заместитель председателя комитета Государственной думы России Наталья Поклонская выступила с осуждением людей, которые критикуют главу министерства культуры Ольгу Любимову за «обычные житейские» посты, которые та выкладывала в Сети.

Политик напомнила, что «интернетные копатели» язвительно обсуждают посты нового руководителя ведомства 10-летней давности. Тогда, отметила Поклонская, Любимова не думала о таком повороте в своей карьере и не знала, что некоторые тексты или фотографии могут быть в будущем использованы против неё.

А теперь «сетевые праведники» устроили ей травлю за обычные житейские посты. Тем, кто пишет гадости, стоит помнить: если хорошенько покопаться в ваших комментариях, постах в соцсетях, фотографиях — тоже можно нарыть много чего интересного, — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Зампред комитета по международным делам подчеркнула: если в будущем кто-то из критиков Любимовой займёт тот или иной высокий пост, вся информация из Интернета обязательно всплывёт наружу.

Как ранее писал NEWS.ru, глава Минкультуры Ольга Любимова, которая заняла этот пост 21 января, скрыла или удалила свои посты в LiveJournal и тут же вызвала этим большой резонанс в Интернете и СМИ.

23 января все записи в блоге kropalik были закрыты. При этом имя, фамилия и другие данные в нём указывают на авторство главы Минкультуры. Судя по профилю, последний раз он обновлялся 22 января, после чего и пропали все компрометирующие Любимову посты. Однако часть из них доступна на сайте Web Archive.