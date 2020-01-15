Безопасность отечественных медикаментов вызывает большие сомнения, поскольку производителей и продавцов мало волнует здоровье граждан. Об этом заявила депутат Госдумы от Республики Крым Наталья Поклонская.
Сравнивая отечественные и иностранные лекарственные препараты, думаю, многие ответят: качество наших медикаментов (как и качество некоторых других товаров и услуг) вызывает определённые сомнения, — написала она в своём Telegram-канале.
По её мнению, лечиться отечественными препаратами из аптек может быть небезопасно. Она напомнила, что производство лекарств — это тоже бизнес.
Тут во главе угла стоят деньги, а не человеческое здоровье. Продавцов таблеток особо не волнуют моральные вопросы, — заключила депутат.
По её словам, производители лекарств должны задуматься и понять, что они не просто изготавливают таблетки, а «спасают людей».
Ранее NEWS.ru писал, что Минпромторг предлагает снизить долю отечественных лекарств на российском рынке с 50% до 32% в денежном выражении. Снижение связано с тем, что поставленные до этого показатели не были достигнуты.
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