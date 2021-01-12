Поклонская может восстановиться в должности прокурора Крыма

https://static.news.ru/photo/0f2402ec-54c9-11eb-8375-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Депутат Государственной думы, бывший прокурор Республики Крым Наталья Поклонская подготовила рапорт о восстановлении в прежней должности. Она собирается дать документу ход, если не будет включена в списки кандидатов на предстоящих выборах в нижнюю палату российского парламента.

Поклонская отметила, что её карьерные перспективы зависят от фракции «Единой России», которая пригласила её на выборы в 2016 году.

Я не просилась, не навязывалась, меня позвали, попросили, и я, конечно же, пошла. На сегодняшний день, если меня включают в предвыборные списки, а это зависит от фракции, в которой я нахожусь, — это «Единая Россия», конечно, я иду дальше. Если нет, то мой рапорт лежит у меня на рабочем столе, — цитирует парламентария ТАСС.

Депутат отказалась оценивать свои шансы на сохранение места в новом созыве Госдумы.

Поклонская возглавила прокуратуру Крыма в 2014 году, когда полуостров стал частью РФ. 18 сентября 2016 года она была избрана депутатом от «Единой России».

Ранее генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поставил перед надзорным ведомством задачу обеспечить прозрачность, законность и демократичность выборов в Госдуму, передавал NEWS.ru.