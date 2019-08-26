https://static.news.ru/photo/6e0f75a8-c806-11e9-8d05-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: Сергей Булкин/News.ru

Депутат Госдумы Наталья Поклонская считает, что приходить с маленькими детьми на митинги недопустимо.

Использовать детей на митингах и вообще их присутствие там недопустимо. Если же этих годовалых детей несут родители туда специально, используя их в качестве щитов от правоохранителей, — это подлое сумасшествие, — цитируют портал « Аргументы недели » парламентария.

Вместе с тем Поклонская считает, что лишать родителей прав на ребёнка за это также неприемлемо.

Как писал News.ru, семейная пара Хомских может быть лишена родительских прав из-за участия в несанкционированном митинге в Москве вместе со своими детьми. Иск против Петра и Елены подал Никулинский межрайонный прокурор. Его рассмотрение в суде назначено на 2 сентября.

Ранее прокуратура Москвы потребовала лишить родительских прав чету Проказовых, пришедших на несанкционированный митинг 27 июля с годовалым ребёнком. Против этого выступил детский омбудсмен Евгений Бунимович.