https://static.news.ru/photo/2ced740a-6124-11ea-9314-fa163e074e61_660.jpg Наталья Поклонская Фото: nv_poklonskaya/instagram.com

Депутат Государственной думы РФ Наталья Поклонская 8 марта поздравила всех представительниц прекрасного пола с Международным женским днём. Она пожелала им достойных мужчин и «бесконечной весны». Также Поклонская в своём посте, приуроченном к 8 Марта, поделилась мыслями о нелёгкой женской доле.

По словам парламентария, дамам «в наших краях» живётся крайне нелегко. Женщины, как отметила Поклонская, должны и детей в школу водит, и уроки с ними учить, и домашний очаг сохранять. Далее депутат метафорически подчеркнула, что вопрос обеспечения семьи также ложится на плечи прекрасной половины человечества.

Ещё приходится тащить домой с охоты поверженного мамонта, чтобы всех прокормить. Кто ещё, кроме нас, девочки, всё это выдержит и сделает? Поэтому, дорогие, хочу пожелать вам счастья в каждом дне, бесконечной весны, любви в сердцах и достойных мужчин! — написала Поклонская в своём Telegram-канале.

Как ранее писал NEWS.ru, президент России Владимир Путин поздравил женщин с Международным женским днём и в выступлении отметил поразительные качества женщин.