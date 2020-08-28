Поклонники угрожают учителю, подавшему в суд на Моргенштерна

https://static.news.ru/photo/ffd41708-ead0-11ea-908d-fa163e074e61_660.jpg Алишер Моргенштерн Фото: instagram.com/morgen_shtern

Учитель географии Артём Васильевых, который подал в суд на Моргенштерна, получил от фанатов рэпера фото отрезанной головы собаки с припиской «Руки прочь от Алишера или с тобой будет так же».

По словам учителя, он ждёт от них извинений.

Пока обращаться в полицию не буду, не хочу ломать жизнь. Дал время на подумать и извиниться, — отметил Васильевых в комментарии для издания «Подъём».

Учитель подал в суд на Моргенштерна из-за его заявления о том, что учебные заведения являются «домиками, из которых выходят рабы». Васильевых обвинил рэпера в призывах несовершеннолетних к отказу от образования и алкоголизму. Его поддержал музыкант Юрий Семенюк, который потребовал забрать у артиста все его драгоценности, а выручку от их продажи пожертвовать на учебные цели.

Как писал NEWS.ru, клип Cadillac на совместную песню рэперов Моргенштерна и Элджея собрал полмиллиона просмотров за первые десять минут после публикации. Видео во время премьеры в прямом эфире одновременно смотрели 200 тысяч человек.