Поклонники прощаются с Каляном86: кто такой, почему умер, последние дни Автоблогер Николай Галенко скончался в возрасте 37 лет

Фото: t.me/kalyan1986

Николай Галенко («Калян86»)

Блогер-дальнобойщик Николай Галенко (Калян86) умер 19 ноября, причина его смерти на данный момент остается неизвестной. Кто такой Калян86, от чего он умер, как прошли его последние дни и что говорят его друзья-дальнобойщики?

Кто такой Калян86

Николай Галенко — уроженец Тюменской области, который переехал в Санкт-Петербург и много лет работал дальнобойщиком. Более восьми лет он вел свой видеоблог в YouTube: рассказывал о жизни и работе коллег-водителей, выкладывал видео из поездок по всей стране, давал практические советы автомобилистам.

Свое первое видео он опубликовал в 2015 году. С тех пор ему удалось привлечь более 660 тысяч подписчиков и, по словам его друзей, знакомых и коллег, стать первопроходцем для остальных блогеров-дальнобойщиков.

«Этот человек внес в дальнобойный контент огромный вклад. Каждый второй из нас, насмотревшись Коляна, начал снимать свои видео», — заявил автор канала «Дальнобой 596».

От чего умер Калян86

Николай скончался в своей квартире, об этом стало известно 20 ноября. В его соцсетях появилась запись, что он умер от остановки сердца. Ему было 37 лет.

В соцсетях предположили, что причиной смерти могло стать то, что Николай, по словам его друзей, мало спал и употреблял много энергетиков.

Фото: t.me/kalyan1986 Николай Галенко (Калян86)

Большое количество поклонников автоблогера отметились в комментариях, выразив соболезнования в связи с его смертью.

Что рассказали друзья Каляна86

Люди, близко знавшие Николая, призвали его поклонников не делать поспешных выводов о его смерти. Автор канала «Дальнобой 596» сообщил, что тело Николая было найдено 19 ноября.

«Люди, не делайте поспешных выводов, еще не было вскрытия, его вчера только обнаружили. Андрей Шеф обнаружил его, и Дима Радостен. Поехали, взломали двери и обнаружили. Какую ересь вы несете там: „остановка сердца“, „RedBull напился“, да какая вам разница, нет человека!» — заявил Богдан в прощальном видео.

Другой дальнобойщик сообщил важную подробность о смерти блогера.

«Информация пошла такая, что неделю пролежал Николай в квартире, вскрыли и обнаружили», — сообщил блогер Антон на своем YouTube-канале «Тоха EKB».

Как прошли последние дни блогера

Последние записи в соцсетях Каляна86 появились более чем за неделю до того, как обнаружили его тело. В YouTube 6 ноября появилось 16-минутное видео «Поставили КамАЗ на учет», где Николай демонстрирует путь грузового автомобиля на техосмотр и регистрацию в ГИБДД во Всеволожске.

На следующий день на странице «Калян86» в соцсети «ВКонтакте» появились фотографии с Николаем на выезде на квадроциклах. Позже 10 ноября там же был сделан репост видео «Мерс Каляна86». После этого следующая запись — с сообщением о смерти Галенко — появилась лишь 20 ноября.

Позже в соцсетях сообщили, что похороны Николая Галенко пройдут 24 ноября в Тюмени.

Как подписчики отреагировали на смерть Каляна86

Зрители Николая с прискорбием встретили известия о смерти блогера.

Фото: t.me/kalyan1986 Николай Галенко (Калян86)

«Только не удаляйте его канал, пусть останется память о нем. Родным и близким соболезнования. Пусть земля тебе пухом», — написал пользователь Егор.

«Знал его только по видеороликам, а чувство такое, будто были знакомы всю жизнь», — написал Валерий.

Безымянный пользователь отметил, что реальное общение с Николаем проходило без напряжения.

«Пересекались пару раз с Николаем. Как будто знал Николая всю жизнь. Простой, добрый, позитивный. Жаль, что так рано ушел, не могу до сих пор в это поверить...» — написал пользователь.

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