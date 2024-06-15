«Показывать в автошколах»: эксперт о жестком ДТП в Петербурге Автоэксперт Шкуматов: виновнику ДТП на КАД придется заплатить много-много денег

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Видео с игрой в «шашки», которая привела к массовому ДТП на КАД в Петербурге, необходимо показывать в автошколах, заявил NEWS.ru автоэксперт Петр Шкуматов. Это, по его словам, классический пример опасного вождения на дорогах, которое может привести к плачевным последствиям.

Он во всем виноват, это очевидно. Либо водитель, уходя вправо, задел сзади ехавший автомобиль и потерял управление автомобилем, либо его действительно занесло. Хорошо, что никто не пострадал из-за действий этого, в кавычках, замечательного человека, но он на 100% виноват, — сказал собеседник.

Он также отметил, что теперь лихачу придется выплачивать «много-много-много денег, потому что машины не самые дешевые пострадали».

Известно, что водитель Nissan X-Trail «играл в шашки» на дороге, однако не справился с управлением, влетел в отбойник и задел несколько машин. Транспортные средства получили значительные повреждения, один из автомобилей в результате столкновения перевернулся. Среди пассажиров и водителей обошлось без травм.

15 июня автомобиль скорой помощи перевернулся после столкновения с легковушкой на пересечении Софийской улицы и Дунайского проспекта в Санкт-Петербурге. В результате ДТП пострадала девушка-фельдшер.