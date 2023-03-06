«Покажет всей стране»: психолог поверила в успех реабилитации Костомарова Спортивный психолог Волынкина заявила, что страна еще увидит восстановление Костомарова

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

После ампутации конечности процесс реабилитации может занимать от нескольких недель до нескольких месяцев, заявила в разговоре с NEWS.ru реабилитолог и спортивный психолог Мария Волынкина. По ее словам, это испытание можно пройти достойно, что уже демонстрирует фигурист Роман Костомаров. Психолог считает, что спортсмен еще продемонстрирует свой характер всей стране, которая молится на него.

Если относиться к этому как к одному из испытаний в своей жизни, то можно пройти его достойно, и сейчас Роман уже это показывает. Он покажет всей стране, которая за него молится, что любой человек может хорошо выйти из такой ситуации, несмотря на физические особенности, и пойти по новому этапу жизни, спокойно принимая все, восстанавливаясь и реабилитируясь, — сказала Волынкина.

Как подчеркнула реабилитолог, после ампутации многие люди начинают чувствовать себя калеками, что не соответствует действительности. Специалист заметила, что после протезирования при правильном подходе к реабилитации восстанавливаются практически все функции конечности, насколько позволяет ситуация.

Человек может полноценно жить, заниматься физическими упражнениями. Успех реабилитации, процесс заживления зависит от самого человека, от его желания жить полноценной жизни ради себя, своих близких. Надо понимать, что люди справляются и с более худшими ситуациями, а спортсмены в принципе привыкли справляться со всеми трудностями, особенно чемпионы, — сообщила врач.

Волынкина добавила, что человеку необходима грамотная психологическая помощь, чтобы привыкнуть к новой жизни. По ее словам, часто пациенты сталкиваются с депрессией и здесь задача психолога заключается в поддержке.

Ранее сообщалось, что Костомарову ампутировали обе кисти рук. В СМИ уточнили, что специалисты не смогли спасти конечности спортсмена, так как некроз продолжал прогрессировать. До этого врачи приняли решение ампутировать спортсмену пальцы ног. Медики оценивали шансы фигуриста на выживание в соотношении 50 на 50. Спортсмену очищали кровь, ожидая положительной реакции иммунитета, но в это время у спортсмена случился инсульт.

Позднее появилась информация, что со спортсменом будет работать психолог. Рядом со спортсменом постоянно находится жена — фигуристка Оксана Домнина. После стабилизации состояния Костомарова ждет длительная реабилитация.