«Показательные порки»: Кудрявцева об охоте на звезд Кудрявцева раскритиковала «показательную порку» звезд в России

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Лера Кудрявцева

В России в отношении звезд устраивают «показательные порки», написала телеведущая Лера Кудрявцева в своем Telegram-канале. Она раскритиковала такую практику, усомнившись в том, что рэперы и блогеры являются «опасными преступниками».

Это самые «опасные» преступники? Показательные порки, ну ок. Ну что-то это уже перебор, мне кажется, — написала она.

Кудрявцева заявила, что в России сейчас «непростое время». Однако, по ее мнению, в отношении звезд, допустивших ошибки в поведении, в стране «наблюдаются перегибы».

Ранее звездный адвокат Сергей Жорин заявил, что Генпрокуратура может инициировать новые проверки звезд, принявших участие в «голой» вечеринке блогера Анастасии Ивлеевой. Об этом он сообщил после слов председателя Госдумы Вячеслава Володина, который призвал более жестко реагировать на подобные ситуации, перечеркивающие ценности России. Между тем, отметил адвокат, подобные высказывания являются давлением на правоохранительные органы, которые должны быть самостоятельными.

Сама Ивлеева обвинила в скандале вокруг «голой» вечеринки в московском клубе «Мутабор» агентство развлечений DEPARTÁMENT, которое занималось организацией мероприятия. Защита Ивлеевой заявила в суде, что в договоре ИП Ивлеевой числится заказчиком, а DEPARTÁMENT — исполнителем.