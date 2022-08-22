Число заболевших COVID-19 в России за неделю выросло на 38%

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Показатель заболеваемости COVID-19 в России за неделю вырос на 38% в сравнении с предыдущей неделей, а рост заболеваемости отмечен в 85 субъектах страны, сообщает Интерфакс. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ зафиксировано 19 150 404 случаев заражения.

Увеличение заболеваемости отмечено в 85 субъектах РФ. <...> Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тыс. населения составил 13,8 и увеличился в сравнении с предыдущей неделей на 22,3% — отмечает агентство.

Сообщается, что в 23 регионах увеличение числа заражённых больше среднего значения по стране.

За сутки было выявлено 33061 случаев заражения, госпитализированы 1704 человека.

Ранее сообщалось, что в России впервые с 14 марта выявили 40 010 заразившихся коронавирусом за сутки, следует из опубликованных оперштабом данных. Всего с начала пандемии COVID-19 в РФ было зафиксировано 19 077 674 случая заболевания.