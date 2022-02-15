«Пока всё хорошо»: в ВОЗ рассказали о регистрации «Спутника V»

Процесс регистрации российской вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V» Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) проходит хорошо, но озвучивать прогнозы пока рано, заявила представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович, передаёт РИА Новости. Ранее она сообщила, что возможности ускорить процесс нет, поскольку условия регистрации равны для всех производителей вакцин.

Процесс идёт по дорожной карте, это договорённости между Российским фондом прямых инвестиций о предоставлении документов и те шаги, которые делает Всемирная организация здравоохранения. Мы сейчас не будем озвучивать какой-то прогноз, но можем сказать: пока всё идёт хорошо, — сказала Вуйнович.

Она добавила, что российская сторона представила обновлённый план для участков по производству фармацевтической субстанции или лекарственного препарата 17 декабря, сейчас он проходит рассмотрение в рамках подготовки к проверкам площадок.

Ранее Мелита Вуйнович заявила, что процесс одобрения вакцин для всех одинаков и возможности его ускорить для России нет. Она отметила, что сроки одобрения российской вакцины «Спутник V» зависят от многих факторов, включая сроки предоставления необходимых данных.

При этом представитель ВОЗ констатировала, что процесс «продвигается вперёд». Так, по её словам, возобновлён процесс включения российской вакцины в список средств, рекомендованных для экстренного применения, разработчики и заинтересованные стороны подписали необходимые юридические документы. Часть документов ВОЗ получила в декабре 2021-го, а часть — уже в 2022 году.