«Пока никаких изменений»: мать Костомарова высказалась о состоянии сына Мать фигуриста Костомарова рассказала об отсутствии изменений в состоянии сына

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Мать фигуриста Романа Костомарова Валентина Костомарова сообщила, что состояние сына, госпитализированного с пневмонией, остается прежним. В беседе с «360» женщина отметила, что терять надежду на то, что сын пойдет на поправку, нельзя.

Пока никаких изменений. Как я могу себя чувствовать? Никак. Понятно, что должен быть настрой, без настроя нельзя, — рассказала она.

Мать олимпийского чемпиона поблагодарила всех неравнодушных и пожелала им здоровья — семья получает много телефонных звонков с предложением помощи. Как отметила Костомарова, супруга спортсмена сильно переживает за мужа. Костомаров с женой воспитывает двоих детей, напомнила мать спортсмена.

Ранее Mash сообщил об ухудшении состояния фигуриста. По данным Telegram-канала, спортсмен подключен в ИВЛ и к аппарату для насыщения крови кислородом.

О госпитализации Романа Костомарова стало известно 10 января. По данным СМИ, фигурист попал в больницу с пневмонией, тест на COVID-19 оказался отрицательным. Врачи оценивали состояние спортсмена как стабильное.