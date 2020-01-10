Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект об увеличении наказания за пропаганду наркотиков в Интернете. Речь может идти лишь о первом этапе ужесточения ответственности, в результате которого распространение информации о наркотиках станет грозить тюремным заключением — об этом говорят последние прошлогодние инициативы президента Владимира Путина и МВД. Текущим же документом резко повышаются штрафы за подобные действия в Интернете.

Поручение главы

29 октября 2019 года Владимир Путин поручил правительству подготовить поправки в Уголовный кодекс, которые предусматривают ответственность за пропаганду наркотиков через Интернет. Перечень поручений главы государства был опубликован на сайте Кремля. Ответственным за разработку был назначен премьер Дмитрий Медведев, срок исполнения — до 10 января 2020 года. В рамках тех же поручений от правительства требовалось принять меры для оперативной досудебной блокировки сайтов, распространяющих незаконную информацию о наркотиках.

Уже на следующий день после публикации поручений депутаты партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Олег Нилов и Михаил Емельянов представили в Госдуму законопроект о внесении поправки в УК, предусматривающей до семи лет лишения свободы за подобные правонарушения. Однако из-за отсутствия отзыва правительства и Верховного суда документ не был принят к рассмотрению (практике внесения подобных непроходных законопроектов NEWS.ru посвятил в прошлом году отдельное расследование).

27 декабря стало известно, что Министерство внутренних дел подготовило законопроект, предлагающий дополнить Уголовный кодекс новой статьёй 230.3, которая предусматривала бы наказание за пропаганду «незаконного потребления и оборота наркотических средств» вплоть до двух лет лишения свободы. Документ также предусматривал наказание за распространение информации о «представляющих общественную опасность» незаконных способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений. При этом, как утверждала официальный представитель ведомства Ирина Волк, под действие уголовной статьи не должны были подпадать публикации касающиеся использования наркотиков в медицинских целях, в том числе сведения, предоставляемые пациентам, нуждающихся в таких веществах по предписанию врача.

Сергей Булкин/NEWS.ru

Во вторую часть статьи 230 предлагалось выделить «склонение к потреблению наркотиков» с использованием СМИ или Интернета.

Все остальные виды публичной пропаганды наркотиков МВД просило оставить в ведении административного кодекса, одновременно ужесточив наказание по профильной статье 6.13 КоАП. Законопроект МВД был выставлен на общественное обсуждение.

Ужесточили кратно

Сейчас административный кодекс предусматривает наказание для физических лиц штраф до 5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тыс. и до 1 млн рублей для юридических лиц. Под санкцию подпадает в том числе выпуск одежды и аксессуаров с изображением конопли.

В законопроекте, внесённом правительством 9 января в Госдуму, об уголовной ответственности не говорится. Но кратно увеличиваются административные штрафы: для граждан от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Как видно, ужесточение касается в первую очередь обычных граждан, для них штрафы увеличиваются в шесть раз.

Неисполнение оператором связи действий по блокировке ресурсов, пропагандирующих наркотики, будет караться штрафом 10–30 тыс. рублей для должностных лиц и 100–500 тыс. рублей — для юрлиц.

В пояснительной записке к проекту закона, говорится, что случаи пропаганды наркотиков в Интернете учащаются. Всего с 2013 года по июнь 2018-го судами рассмотрено 1 041 таких дел и наложено свыше 25,5 млн рублей штрафов.

Как следует из документа, анализ МВД также показал, что в целях рекламы наркотиков злоумышленниками активно используются социальные сети, интернет-площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов. Наибольшую же опасность представляют интернет-ресурсы, созданные для сбыта наркотиков (электронные наркомагазины, площадки автопродаж, на долю которых в 2018 году пришлось порядка 11 тыс. жалоб или 31% от общего количества сообщений о нарушениях в Сети), а также социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook).



При этом фиксируется рост количества жалоб пользователей. По данным правительства, ​в 2018 году было рассмотрено свыше 35 тыс. обращений, по которым принято более 26,5 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещённую информацию о наркотиках, а за первое полугодие 2019 года МВД рассмотрено свыше 23 тыс. таких жалоб и принято 12 тыс. решений.