Правительство РФ
Поручение главы
29 октября 2019 года Владимир Путин
Уже на следующий день после публикации поручений депутаты партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, Олег Нилов и Михаил Емельянов представили в Госдуму законопроект о внесении поправки в УК, предусматривающей до семи лет лишения свободы за подобные правонарушения. Однако из-за отсутствия отзыва правительства и Верховного суда документ не был принят к рассмотрению (практике внесения подобных непроходных законопроектов NEWS.ru посвятил в прошлом году отдельное расследование).
27 декабря стало известно, что Министерство внутренних дел подготовило законопроект, предлагающий дополнить Уголовный кодекс новой статьёй 230.3, которая предусматривала бы наказание за пропаганду «незаконного потребления и оборота наркотических средств» вплоть до двух лет лишения свободы. Документ также предусматривал наказание за распространение информации о «представляющих общественную опасность» незаконных способах и методах потребления, незаконного оборота или культивирования наркотиков и наркосодержащих растений. При этом, как
Во вторую часть статьи 230 предлагалось выделить «склонение к потреблению наркотиков» с использованием СМИ или Интернета.
Все остальные виды публичной пропаганды наркотиков МВД просило оставить в ведении административного кодекса, одновременно ужесточив наказание по профильной статье 6.13 КоАП. Законопроект МВД был выставлен на общественное обсуждение.
Ужесточили кратно
Сейчас административный кодекс предусматривает наказание для физических лиц штраф до 5 тыс. рублей, для индивидуальных предпринимателей — до 50 тыс. и до 1 млн рублей для юридических лиц. Под санкцию подпадает в том числе выпуск одежды и аксессуаров с изображением конопли.
В законопроекте, внесённом правительством 9 января в Госдуму, об уголовной ответственности не говорится. Но кратно увеличиваются административные штрафы: для граждан от 5 тыс. до 30 тыс. рублей, для должностных лиц и индивидуальных предпринимателей — от 50 тыс. до 100 тыс. рублей, для юридических лиц — от 1 млн до 1,5 млн рублей, либо административное приостановление деятельности на срок до 90 суток. Как видно, ужесточение касается в первую очередь обычных граждан, для них штрафы увеличиваются в шесть раз.
Неисполнение оператором связи действий по блокировке ресурсов, пропагандирующих наркотики, будет караться штрафом 10–30 тыс. рублей для должностных лиц и 100–500 тыс. рублей — для юрлиц.
В пояснительной записке к проекту закона, говорится, что случаи пропаганды наркотиков в Интернете учащаются. Всего с 2013 года по июнь 2018-го судами рассмотрено 1 041 таких дел и наложено свыше 25,5 млн рублей штрафов.
Как следует из документа, анализ МВД также показал, что в целях рекламы наркотиков злоумышленниками активно используются социальные сети, интернет-площадки популярных форумов, ресурсы крупных тематических сайтов. Наибольшую же опасность представляют интернет-ресурсы, созданные для сбыта наркотиков (электронные наркомагазины, площадки автопродаж, на долю которых в 2018 году пришлось порядка 11 тыс. жалоб или 31% от общего количества сообщений о нарушениях в Сети), а также социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook).
При этом фиксируется рост количества жалоб пользователей. По данным правительства, в 2018 году было рассмотрено свыше 35 тыс. обращений, по которым принято более 26,5 тыс. экспертных решений об ограничении доступа к интернет-ресурсам, распространяющим запрещённую информацию о наркотиках, а за первое полугодие 2019 года МВД рассмотрено свыше 23 тыс. таких жалоб и принято 12 тыс. решений.
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