«Пока это тупик»: названы условия личной встречи Путина и Байдена Политолог Можегов: США пойдут на переговоры с Россией под угрозой капитуляции Украины

Фото: Guo Chen/XinHua/Global Look Press

Джо Байден и Владимир Путин

США согласятся на переговоры с Россией, если перед Украиной встанет вопрос о капитуляции, заявил NEWS.ru политолог Владимир Можегов. Эксперт отметил, что сейчас американскому президенту Джо Байдену нет смысла идти на контакты с российским лидером Владимиром Путиным, даже ради переизбрания демократов в сенат. По словам Можегова, отношения двух держав находятся в тупике.

Собеседник объяснил, что однопартийцы руководителя США сами выступают резко против любых встреч с первыми лицами РФ и призывают избегать присутствия Байдена и Путина даже на общих фото во время саммита «Большой двадцатки».

Для США вести переговоры на условиях России — проигрыш. Четыре региона вошли в состав РФ (ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области. — NEWS.ru). Для переговоров нужна почва. Например, предкапитуляция Украины, явное продвижение ВС РФ на Украине. Пока это (отношения РФ и США. — NEWS.ru) тупик, хотя Путин постоянно демонстрирует желание вести переговоры, — отметил Можегов.

По мнению политолога, на данный момент мировая рецессия, боевые действия на Украине устраивают Белый дом — «чем больше украинцы и русские убивают друг друга, тем лучше для американцев».

Ранее посол Индонезии в Москве Хосе Антонио Морато Таварес заявил, что его страна готова организовать встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена на саммите G20. Это станет возможным, если Путин решит лично участвовать в саммите, отметил он.