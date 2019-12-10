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Президент РФ Владимир Путин, находясь на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ), отреагировал на предложение о том, чтобы сделать 31 декабря выходным.

Не знаю, как мы поступим по поводу 31 декабря. Времени очень мало для принятия решения подобного рода, — отметил российский лидер. При этом он пообещал рассмотреть эту инициативу. Как писал...