Поисковики нашли могилу брата президента РФ Владимира Путина, который погиб во время блокады Ленинграда.
Мне поисковики моего брата нашли. Родители даже не знали, просто бумажку им прислали, что умер и всё во время блокады, — рассказал российский лидер на заседании Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека.
По словам политика, его брата похоронили в районе Пискарёвки. Специалистам даже удалось найти конкретный участок,
Ранее NEWS.ru сообщал, что власти Германии приняли решение выделить €12 млн людям, пережившим блокаду Ленинграда. Деньги также пойдут на модернизацию госпиталя для ветеранов Великой Отечественной войны и создание германо-российского центра для встреч российской и немецкой общественности.
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