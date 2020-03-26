Оставаться по возможности дома, а на улице держаться на расстоянии от других прохожих — к этому интернет-пользователей призвал онлайн-поисковик «Яндекс». По этому случаю изменён логотип на главной странице сайта.
В названии поисковика буквы стали тоньше, а расстояние между ними заметно увеличилось. Таким образом, между ними как бы выдерживается дистанция. При этом, если навести на слово «Яндекс» компьютерную мышь, появляется окошко подсказки с призывом компании к общественности.
Соблюдайте дистанцию и реже выходите из дома, чтобы не заразиться, — сказано в послании к интернет-пользователям.
Если же кликнуть на логотип, система
По состоянию на 26 марта коронавирусом во всём мире заразились более 472 тысяч человек, при этом 21,3 тысячи умерли, более 114 тысяч выздоровели. В России уже 840 заболевших, при этом 38 пациентов излечились, а двое скончались.
Ранее, как писал NEWS.ru, компания «Яндекс» запустила специальный онлайн-курс для подготовки учителей школ к режиму дистанционного преподавания, на который они переходят из-за распространения коронавируса.
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