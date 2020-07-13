Поисковик группы Дятлова назвал бредом версию Генпрокуратуры о лавине

https://static.news.ru/photo/d56f1f20-c52e-11ea-bdc0-fa163e074e61_660.jpg Фото: wikimedia.org

Выводы Генеральной прокуратуры РФ о причинах гибели группы Дятлова являются бредом, заявил поисковик Сергей Согрин. Как утверждает ведомство, дятловцы выбежали из палатки из-за лавины и затем замёрзли.

Я считаю, что это полнейший бред в стиле вот этих самых ТВ-шоу и диванных блогеров-теоретиков. То есть недостойно прокуратуре идти по этому пути — пользоваться вот этими выдумками. Уже новое государство, прошло 60 лет... Почему не сказать истину? Нашему государству было бы на пользу подтвердить, что оно демократическое, что мы признали ошибки прошлых лет, что вот мы излагаем подлинную версию, которая, к сожалению, произошла, — заявил Согрин в беседе с Life.

По мнению поисковика, причиной гибели группы могла стать техногенная катастрофа. Предположительно, на группу могло опуститься ядовитое облако, возникшее в результате выброса от этой аварии. Туристы торопились покинуть палатку, так как чувствовали удушье — её пришлось разрезать.

Как утверждает Сергей Согрин, дятловцы получили травмы в результате этого бегства. Ввиду того, что тела туристов были найдены в динамичных позах, смерть наступила не от замерзания, а от отравления.

Трагедия произошла ночью 2 февраля 1959 года. Турпоход был посвящён XXI съезду КПСС. За две с небольшим недели его участники должны были преодолеть на лыжах не менее 300 км по северу Свердловской области и совершить восхождения на две вершины Северного Урала — Отортен и Ойка-Чакур. 12 февраля туристы должны были дойти до конечной точки маршрута — посёлка Вижай — и послать телеграмму в спортклуб, а 15 февраля — вернуться в Свердловск. Однако этого не случилось. Начались поиски пропавших. Замёрзших насмерть девять человек обнаружили в конце февраля.

Обращения родственников погибших, общественных организаций и СМИ, не удовлетворённых результатами расследования 1959 года, побудили Генпрокуратуру России возобновить дело в сентябре 2019 года. Результаты следствия представили 11 июля. По версии прокуратуры, молодые люди покинули палатку, чтобы укрыться от лавины, но потом не смогли её найти и поэтому погибли.

Ранее NEWS.ru писал, что турист Михаил Шаравин, который в 1959 году нашёл палатку и первых погибших из группы Дятлова в Уральских горах, скончался в возрасте 84 лет.