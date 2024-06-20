«Похож на байкера»: стилист Лисовец об умершем Егоре Зайцеве Стилист Лисовец назвал покойного Егора Зайцева приятным и замкнутым человеком

Фото: Сергей Киселев/Агентство «Москва»

Владислав Лисовец

Стилист Владислав Лисовец в разговоре с NEWS.ru назвал умершего модельера и художника Егора Зайцева приятным и даже замкнутым человеком. Он отметил, что в своей жизни видел его всего несколько раз. По словам стилиста, Зайцев всегда был спокойным и уравновешенным человеком, очень похожим на байкера. Он подчеркнул, что мужчина чаще всего оставался немногословным.

Я не могу сказать, что мы прям общались. В своей жизни видел его раза четыре, может быть пять. Всегда спокойный, уравновешенный, обычный человек, который был очень похож на байкера. Он всегда был немногословен. Хороший приятный человек, даже как будто замкнутый. Мне так показалось, — вспомнил модельера Лисовец.

По предварительным данным, Егор Зайцев, сын модельера Вячеслава Зайцева, скончался от осложнений на фоне онкологии в возрасте 64 лет. Зайцева-младшего госпитализировали в тяжелом состоянии в реанимацию 4 июня. Состояние модельера также ухудшилось на фоне анемии.

Президент мотоклуба «Ночные Волки» Александр Залдастанов подтвердил смерть Зайцева. Он написал, что мужчина «ушел внезапно и навсегда». Байкер отметил, что «по-волчьи, по-животному почуял день, когда он собрался покинуть» мир.