Похороны Жванецкого пройдут в Москве 9 ноября

https://static.news.ru/photo/9c843594-21e3-11eb-8350-fa163e074e61_660.jpg Михаил Жванецкий Фото: facebook.com/jvanetsky

Писателя Михаила Жванецкого, скончавшегося на 87-м году жизни, похоронят в Москве 9 ноября.

Похороны пройдут завтра. Прощания не будет по понятным причинам. Мероприятие полностью будет закрытое. Завтра и в Москве, — сообщил «Интерфаксу» представитель писателя Олег Сташкевич.

Ранее заслуженная артистка РФ Нонна Гришаева рассказала о смерти писателя-сатирика Михаила Жванецкого, отметив, что рядом с ним до последних мгновений находились жена Наталья и сын Дмитрий. Она также отметила, что хорошо знала Жванецкого, которого считает уникальной личностью, но не называет их отношения дружбой.

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий скончался в возрасте 86 лет 7 ноября. Ещё летом он жаловался на плохое самочувствие, которое заставляло его оставаться дома даже после смягчения режима изоляции в Москве. Сатирик являлся народным артистом РФ, лауреатом премии президента России, писал NEWS.ru.