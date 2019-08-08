https://static.news.ru/photo/a86f8d14-b9e7-11e9-8537-fa163e074e61_660.jpg Алла Вербер Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Семья одной из самых успешных бизнес-леди России Аллы Вербер до сих пор не приняла окончательного решения по поводу даты и места её похорон. Но российский бомонд к ним уже начал готовиться.

Решается вопрос о публичных похоронах. Если будет принято соответствующее решение, то прощание пройдёт открыто, — рассказали Dni.ru в пиар-отделе ЦУМа.

Вербер практически обувала и одевала российских звёзд. И если панихида будет устроена в Москве, она может превратиться в гламурный показ, поскольку многие захотят нарядиться в эксклюзивные брендовые вещи, которые помогла им выбрать Вербер.

Как писал News.ru, Вербер скончалась во время отдыха в Италии. Женщине стало плохо после ужина с блюдами из морепродуктов. После госпитализации медики зафиксировали у 61-летней Вербер анафилактический шок. Он спровоцировал отказ внутренних органов и обширный инфаркт. Также она боролась с онкологическим заболеванием. Несколько лет назад фешен-директору ЦУМа поставили диагноз «рак крови третьей стадии». Из-за химиотерапии бизнес-леди потеряла волосы и сильно набрала в весе. Но в последнее время женщина пошла на поправку.