Похороны в России предложили сделать госуслугой

Государственная дума рассмотрит законопроект о похоронном деле в России, в котором предлагается сделать похороны госуслугой. Предлагается пересмотреть закон 1996 года «О погребении и похоронном деле», по которому ритуальные услуги могут осуществлять только специализированные службы, так как в настоящее время оказание похоронных услуг стало предпринимательством. Об этом сообщают «Ведомости» со ссылкой на источник в Госдуме.

На этом рынке работает кто попало. Отсюда огромное количество чёрных компаний. И дикое завышение цен на ритуальные услуги, — поделился руководитель комиссии по вопросам похоронного дела Общественного совета Минстроя Павел Кодыш.

Если новый закон будет принят, то компании, занимающиеся ритуальными услугами, могут обязать получать разрешение на осуществление похоронной деятельности. Далее организации смогут направить заявку через региональные порталы госуслуг. Все компании, получившие разрешение, будут занесены в специальный реестр, где должны быть перечислены оказываемые ими услуги, а также их стоимость.

Ранее стало известно, что в правительство и Верховный суд на отзыв направлен законопроект «О внесении изменения в статью 37 Уголовного кодекса РФ». Согласно документу, гражданам могут предоставить право всеми способами защищать свою и жизнь родных и близких от любого преступного посягательства лиц, незаконно проникающих в дом или квартиру. Исключение составят случаи, когда разрешение было получено на основании судебного решения.