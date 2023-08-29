Похороны соратника Евгения Пригожина проходят в Петербурге В Петербурге прощаются с погибшим при крушении бизнес-джета Героем РФ Чекаловым

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Соратника предпринимателя Евгения Пригожина, Героя России Валерия Чекалова отпевают на Северном кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает «Фонтанка». Он находился на борту бизнес-джета, потерпевшего крушение в Тверской области 23 августа. К часовне, в которой отпевают Чекалова, стекаются люди с цветами в руках.

По данным издания, на Северное кладбище могут пройти все желающие. Сотрудники полиции или охраны на входе замечены не были. Одним из участников траурной церемонии, шедших в часовню, был депутат Государственной думы от ЛДПР Василий Власов, пишет «Фонтанка».

Информация о предстоящих похоронах предпринимателя Евгения Пригожина, находившегося, по данным СК РФ, на борту рухнувшего бизнес-джета, пока не поступала. Заготовленных под захоронение участков на Северном кладбище Петербурга нет. Предполагается, что предпринимателя могут захоронить на Серафимовском кладбище вместе с командиром ЧВК «Вагнер» Дмитрием Уткиным.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков ранее заявил, что Владимир Путин не планирует присутствовать на похоронах Пригожина. Вместе с тем он отметил, что в Кремле не располагают какой-либо информацией о похоронах бизнесмена, так как решение на этот счет принимают его родственники и близкие.