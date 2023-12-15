Названа дата похорон основателя «Фонтанки» Прощание с журналистом Андреем Константиновым состоится в Петербурге 16 декабря

Фото: Юрий Белинский/ТАСС

Андрей Константинов

Прощание с петербургским журналистом Андреем Константиновым состоится 16 декабря. Основателя «Фонтанки», Агентства журналистских расследований и портала 47news похоронят на Смоленском кладбище.

«Фонтанка» пишет, что гражданская панихида пройдет в здании Новой сцены Александринского театра на набережной реки Фонтанки, 49а, начало в 09:00. Вход будет открыт со стороны набережной. Церемония продлится до 13:00.

После окончания панихиды процессия направится на Смоленское кладбище на Васильевском острове. Отпевание пройдет в Смоленской церкви в 14:00.

Константинов также известен как автор криминальных романов, которые легли в основу сериала «Бандитский Петербург». Печальное известие застало врасплох режиссера Владимира Бортко, тоже приложившего руку к культовому сериалу нулевых. Смерть Константинова стала потрясением и для композитора Игоря Корнелюка, чья песня звучала в титрах. Он назвал Константинова настоящим мужчиной и истинным патриотом и рассказал о ранении Константинова на войне.

О смерти Андрея Константинова стало известно 13 декабря. Ему было 60 лет. Журналиста обнаружили без признаков жизни в его квартире. Последний год жизни он тяжело болел.