Похороны мужа, бесплодие, песни для Пугачевой: как живет Лариса Рубальская

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Поэтесса Лариса Рубальская

Поэтесса и телеведущая Лариса Рубальская раньше часто появлялась на телевидении и страницах прессы, однако со временем стала реже попадать в поле зрения поклонников. Что случилось с поэтессой, как она живет после смерти супруга, поддерживает ли отношения с Аллой Пугачевой?

Как прославилась Лариса Рубальская

Поэтесса признавалась, что стать знаменитой ей помог второй супруг — стоматолог Давид Розенблат, которого она встретила после того, как ей уже исполнилось 30 лет. По признанию Рубальской, именно он поддержал ее и помог пробиться как поэту-песеннику.

«Он сделал из меня то, что я сейчас из себя представляю, открыл какие-то способности во мне, заставил меня писать и правильно себя вести в мире шоу-бизнеса», — признавалась писательница в программе «Когда все дома» канала «Россия 1».

В 80-е Розенблат свел супругу с композитором Владимиром Мигулей, с которым Рубальская создала произведение «Воспоминание» для Валентины Толкуновой. Уже к середине 80-х поэтесса превратилась в востребованного автора, получавшего награды «Песни года». Пиком карьеры Рубальской считаются 90-е — примерно тогда же Розенблат стал ее продюсером.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Поэтесса Лариса Рубальская

Детей у Рыбальской не было. «Первому каналу» она рассказывала, что «ходила по врачам и попробовала всё, что было, но ничего не получилось». Однако супруги прожили жизнь в глубокой гармонии.

«У Давида была дочь от предыдущего брака. Он не мучил меня упреками за то, что у нас нет детей. Я делала все что можно. Так продолжалось примерно до 36 лет. А потом все закрутилось, завертелось. В мою жизнь пришли песни. Затем появилась племянница Света, и поселилась эта девушка в моем в сердце навсегда», — говорила писательница.

Однако в 2000-х счастье пары было омрачено болезнью. Здоровье мужа поэтессы резко пошатнулось, после чего у него произошел инсульт, из-за которого мужчина оказался частично парализован. Тогда писательница оставила карьеру и взяла на себя заботу о муже.

«Когда Давид заболел, я пять лет ничего не писала. И муза меня покинула, теперь я, скорее, на ремесле», — признавалась Рубальская.

В 2009 году, на следующий день после празднования 70-летнего юбилея, муж Рубальской ушел из жизни. Причиной смерти стали последствия инсульта. Поэтесса рассказала, что супруг тяжело болел и умер мгновенно.

Что общего у Рубальской, Аллегровой и Пугачевой

Рубальская написала для Пугачевой такие хиты, как «Живи спокойно, страна», «Доченька» и «Моя судьба». Поэтесса подчеркивала, что уважительно относится к народной артистке СССР, хотя они не поддерживают общение.

«Желтая пресса иногда находит что-то. Вот недавно писали: „Лариса Рубальская никогда не простит это Алле Пугачевой“. Я вздрогнула. У меня с Аллой Пугачевой, в принципе, контакта никогда не было, чтобы ей что-то не простить. Оказывается, когда-то я к ней пришла, а она меня не впустила в дом. Я никогда к ней не ходила, ситуации такой не было», — заявила Рубальская на YouTube-шоу «Откройте, Давид!».

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru Алла Пугачева

В 80-е поэтесса работала не только с Примадонной, но и с Филиппом Киркоровым, Александром Малининым, Александром Буйновым, Валерием Леонтьевым и Ириной Аллегровой. С последней у писательницы произошла неоднозначная ситуация: в СМИ писали, что отношения звезд оказались испорчены. В прошлом году подписчики прислали Рубальской видео с концерта Аллегровой в Рыбинске, где она отказывается исполнять композицию на стихи поэтессы «Угонщица». Писательница опубликовала ролик в своих соцсетях, чем спровоцировала волну осуждения в отношении Аллегровой. Певица позднее объяснила, что выступление состоялось четыре года назад, и подчеркнула, что «творчество заканчивается там, где возникают вот такие женские разборки и начинаются обидки».

Как сейчас живет Лариса Рубальская

Поэтесса проводит творческие вечера. В 2022 году состоялся юбилейный концерт поэтессы «Живи спокойно, страна» в «Крокус Сити Холле», на котором выступила не только она, но и звезды, исполняющие композиции на ее стихи. Кроме того, Рубальская ведет социальные сети.

Кулинария также является одним из увлечений поэтессы. Рубальская выпустила несколько книг с рецептами: «Кулинарная стихия», «Кулинарные рецепты на бис», «Его величество Салат», «Готовим с Ларисой Рубальской» и другие.

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