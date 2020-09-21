Похороны Михаила Борисова пройдут 23 сентября на Востряковском кладбище

https://static.news.ru/photo/026d3258-fc0e-11ea-9181-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущего Михаила Борисова похоронят на Востряковском кладбище в Москве 23 сентября. Об этом сообщили в Театральном институте имени Щукина.

Церемония прощания с Борисовым состоится 23 сентября на Большой сцене Театрального института имени Щукина. Гражданская панихида пройдёт с 11:00 до 13:00. Двери будут открыты с 10:00, говорится в сообщении на сайте института.

Ведущий передачи «Русское лото» Михаил Борисов скончался в Москве на 72-м году жизни. До этого он уже пережил клиническую смерть. Его госпитализировали 19 сентября прямо со съёмочной площадки в одну из московских больниц с воспалением лёгких, писал NEWS.ru.