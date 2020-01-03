https://static.news.ru/photo/60a84868-3034-11ea-9354-fa163e074e61_660.jpg Фото: Konstantin Kokoshkin/Global Look Press

Похолодание до −5 градусов ожидается в Подмосковье 6 января. В столице будет облачно и без осадков.

В Москве температура воздуха будет колебаться от −3 до −1 градуса. Ночью похолодает до −5 градусов, сообщается на сайте Гидрометцентра. Атмосферное давление составит 753 мм рт.ст.

Ветер юго-западный, от 2 до 7 м/с. В Московской области температура воздуха составит в ночные часы от 4 до 6 градусов мороза, днём — от −4 до −1.

Ранее NEWS.ru сообщал, что на всей территории России 6 и 7 января ожидается аномальное тепло. Температурные нормы будут превышены на европейской части на 4–8 градусов, а на азиатской — на 10–16 градусов. При этом в Якутии температура превысит норму на 20 градусов.