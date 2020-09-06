Похолодание на 10 градусов идёт в Москву

https://static.news.ru/photo/fea7fb9e-efce-11ea-945a-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Летняя погода, установившаяся в столичном регионе, начнёт меняться на осеннюю с понедельника, 7 сентября, предупредил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

В начале недели, несмотря на похолодание, дневные температуры будут выше климатической нормы, пишет «Российская газета».

В выходные у нас замечательная погода, комфортная, летняя. Температура с 1 сентября держится в диапазоне +22...+25 градусов. И в воскресенье в столичном регионе сохранится летняя погода — будет до +25 и солнечно, — сказал синоптик.

Тепло будет и 7 сентября, но на небе появятся тучи, и ко вторнику, 8 сентября, ветер изменится на северный, пойдут дожди, температура понизится на 6–7 градусов, до +19, продолжая оставаться выше обычных для этого времени года показателей.

Не на пять градусов, как в начале месяца, а на два выше нормы, — подчеркнул Вильфанд.

После этого температура продолжит снижение примерно на один градус в день, 9 и 10 сентября будет дождливо, а к пятнице, 11 сентября, температура достигнет климатической нормы — +15...+16 градусов. Таким образом, с начала недели температура понизится на 10 с лишним градусов. Ночью будет не выше +10.

Конечно, только недавно было лето, нам кажется, что это совсем холодно. Но мы живём на 55-й параллели, и в сентябре именно такие ночи и должны быть. А то и ещё холоднее, — отметил синоптик.

Он добавил, что в последние годы сентябрь стал теплее и холодное время года постепенно сокращается.

Как писал NEWS.ru ранее, температуру выше климатической нормы на 2–6 градусов прогнозирует Гидрометцентр в ряде регионов в ближайшие дни, рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.