Поход на Берлин, санкции, орден Кадырова: куда пропал Хирург Залдастанов

Фото: Михаил Синицын/ТАСС

Александр Залдастанов (Хирург)

Президент байк-клуба «Ночные волки» Александр Залдастанов оказался в новом санкционном списке Австралии. Какие еще ограничения введены против него, в каком фильме он снялся во время СВО, почему «Ночные волки» столкнулись с давлением в Европе, за что Хирург получил орден Кадырова?

Какие санкции ввели против Хирурга

24 февраля МВД Австралии объявило о введении нового санкционного списка, в котором оказались Филипп Киркоров, Николай Басков и Александр Залдастанов. Всего под санкции подпали 55 россиян и 37 организаций.

После 2014 года Хирург оказался под санкциями США и Канады, в Вашингтоне его назвали непосредственным участником воссоединения Крыма с Россией и обвинили в «участии в конфискации оружия у военнослужащих ВСУ». После начала СВО в июле 2022 года Залдастанов и «Ночные волки» оказались в санкционном списке Евросоюза.

Чем закончился поход «Ночных волков» на Берлин

Байк-клуб Залдастанова «Ночные волки» неоднократно участвовал в мотопробегах патриотической направленности. В апреле 2015 года российские байкеры объявили о проведении «мотопробега Победы» под названием «На Берлин!», который собирались закончить в столице Германии 9 мая. В Польше, Германии, Литве, Чехии и Словакии расценили мотопробег как «провокацию», байкеров задержали и обыскали на границе в Польше, после чего закрыли въезд в Евросоюз.

После начала СВО давление на «Ночных волков» в Европе усилилось: Хирург оказался в санкционном списке ЕС, а члены мотоклуба столкнулись с обысками и арестами.

Тем не менее «Ночные волки» не оставляют идеи с «мотопробегом Победы» — как заявил Александр Залдастанов NEWS.ru, их «не остановить».

«Бойтесь, лжецы и русофобы-осквернители. Встречайте нас, наши европейские братья. Мы летим к вам, прямо к подножию монумента солдату, спасшему мир от фашизма, а немецкую девочку — от смерти», — объявил Хирург.

Фото: MFA Russia/via Globallookpress.com/Global Look Press Хирург и «Ночные волки»

В каком фильме снялся Хирург

В 2022 году на экраны вышел фильм под названием «VНУК», снятый режиссером Тимуром Гарафутдиновым. Премьера фильма состоялась 22 июня 2022 года, в годовщину начала Великой Отечественной войны. Одну из ролей в патриотическом фильме сыграл Александр Залдастанов.

Как пишет «Кинопоиск», сюжет фильма строится вокруг хип-хоп артиста Юры, бывшего спецназовца. Его дедушка-фронтовик оказался в больнице, после того как увидел на параде в честь СС в Латвии своего врага времен войны — унтерштурмфюрера Альфреда Вебера. Главный герой, которого сыграл Гарафутдинов, отправляется в Европу, чтобы устроить встречу дедушки-красноармейца и эсэсовца спустя годы после войны и так восстановить справедливость.

Фильм не был тепло принят российской публикой: его рейтинг на «Кинопоиске» составляет всего 1,4 балла, на «Кино-Театр.ру» — 1,7 балла. Большинство пользователей в комментариях на «Афише» ставят самые низкие оценки.

«В этом фильме плохо все: от сценария до игры актеров. Ходили компанией 7 человек: 4 взрослых и 3 подростков в возрасте 13 лет. Плевались все. Однозначно не рекомендую», — написала Ольга Бардашкина.

За что Залдастанов получил орден Кадырова

В январе 2024 года глава Чечни Рамзан Кадыров выразил благодарность Александру Залдастанову за новогоднее шоу «Русская сказка», которое проходило в День Республики Сербской.

«Благодарю дорогих братьев — Александра Залдастанова и Апты Ароновича [Алаудинова] за твердую патриотическую позицию и поддержку братьев из Сербской Республики», — написал Кадыров в своем Telegram-канале.

Хирург и «Ночные волки» долгое время сотрудничают с руководством Чечни. В январе 2018 года Кадыров наградил Залдастанова высшей наградой Чечни, орденом имени Ахмата Кадырова.

«Мы много лет дружим, иногда вместе с членами мотоклуба гоняем по дорогам Чечни. [Залдастанов] первым приходит туда, где трудно, туда, где во всеуслышание нужно выразить свое мнение, продемонстрировать истинную любовь к Отечеству», — объявил Кадыров.

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